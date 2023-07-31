Индийская лунная станция «Чандраян-3» выведена на окололунную орбиту

Автоматическая лунная станция «Чандраян-3» успешно выведена на окололунную орбиту. Об этом 31 июля сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Чандраян-3» завершает свой оборот вокруг Земли и направляется к Луне. ISRO вывел космический корабль на окололунную орбиту», — говорится в Twitter-аккаунте ISRO.

Отмечается, что выход на лунную орбиту запланирован на 5 августа 2023 года.

Ранее, 14 июля, Индия провела успешный запуск с собственного космодрома ракеты-носителя с автоматической станцией «Чандраян-3» к Луне. Планируется, что она совершит мягкую посадку на поверхность Луны. Затем ровер проведет химический анализ поверхности спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

В 2019 году Индия уже совершала успешный запуск ракеты с автоматической станцией «Чандраян-2» к Луне. Однако он состоялся со второй попытки, поскольку ISRO отложила его за 56 минут до запланированного времени по техническим причинам.

«Чандраян-2» продолжал лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году.