Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся в понедельник, 22 июля, с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщает «Газета.Ру».

Пуск состоялся со второй попытки — 15 июля Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила запуск за 56 минут до запланированного времени по техническим причинам.

Станция «Чандраян-2» весом более 3,8 т состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода «Прагьян» весом 27 кг, передает ТАСС.

Посадочный модуль и луноход должны сесть в районе еще неисследованного Южного полюса Луны 6 сентября. Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну.

«Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала. В марте 2017 года выяснилось, что станция вращается на высоте 200 км от поверхности Луны.