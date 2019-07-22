Прямой эфир

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся в понедельник, 22 июля, с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщает «Газета.Ру».

Пуск состоялся со второй попытки — 15 июля Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила запуск за 56 минут до запланированного времени по техническим причинам.

Станция «Чандраян-2» весом более 3,8 т состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода «Прагьян» весом 27 кг, передает ТАСС.

Посадочный модуль и луноход должны сесть в районе еще неисследованного Южного полюса Луны 6 сентября. Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну.

«Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала. В марте 2017 года выяснилось, что станция вращается на высоте 200 км от поверхности Луны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США отложили два пуска ракет с военными спутниками из-за технических проблем
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017