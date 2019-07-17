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США отложили два пуска ракет с военными спутниками из-за технических проблем

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Фото: REUTERS/Gene Blevins
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Пуски американских ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными космическими аппаратами, планировавшиеся в июле, перенесли на август из-за технических проблем.

Как сообщила в среду, 17 июля, компания United Launch Alliance (ULA), старт ракеты Delta-4 со вторым навигационным спутником GPS-3 в интересах ВВС США с космодрома на мысе Канаверал перенесен с 25 июля на дату не ранее 22 августа

В качестве причины отсрочки указана проблема, возникшая при наземном тестировании одного из узлов ракеты на предприятии одного из поставщиков, передает «РИА Новости».

Агентство указывает, что на прошлой неделе ULA сообщила о переносе с 17 июля на дату не ранее 8 августа пуска ракеты Atlas-5 со спутником связи AEHF-5 также в интересах ВВС США. При этом причина отсрочки была озвучена такой же, как и для Delta-4.

Ранее пуск ракеты Atlas-5 со спутником AEHF-5 уже откладывался из-за неисправной батареи на ракете.

В марте сообщалось, что американская ракета-носитель Delta IV вывела на орбиту Земли новый секретный военный спутник связи WGS-10. Спутник массой 5,8 т обеспечит связь подразделений вооруженных сил США и стран — союзников США.

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