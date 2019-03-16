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В США ракета Delta IV вывела на орбиту военный спутник WGS-10

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Фото: youtube.com/Raw Space
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Американская ракета-носитель Delta IV вывела на орбиту Земли новый секретный военный спутник связи WGS-10. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 марта в 20:26 по времени восточного побережья США (3:26 мск 16 марта).

Спутник массой 5,8 т обеспечит связь подразделений вооруженных сил США и стран – союзников США. Новый космический аппарат превосходит предшественников расширенными возможностями — он способен передавать информацию со скоростью до 11 гигабайт в секунду, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Состоявшийся старт Delta IV стал 39-м с начала ее эксплуатации. Изначально ракета-носитель должна была стартовать 13 марта, но пуск перенесли на 15 марта. Причиной этого стали «выявленные неполадки и устранение некоторых нештатных показателей».

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