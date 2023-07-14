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Индия запустила ракету-носитель со станцией «Чандраян-3» к Луне

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Индия в пятницу, 14 июля, провела успешный запуск с собственного космодрома ракеты-носителя с автоматической станцией «Чандраян-3» к Луне. Трансляцию вела Индийская организация космических исследований (ISRO).


Запуск миссии «Чандраян-3» осуществили в 14:35 по Индийскому времени (12:05 мск). Он был произведен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

После того, как ракета выйдет на орбиту, аппарат должен начать автономный полет к окололунной орбите. Планируется, что он совершит мягкую посадку на поверхность Луны. Затем ровер проведет химический анализ поверхности спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

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Индия в 2019 году уже совершала успешный запуск ракеты с автоматической станцией «Чандраян-2» к Луне. Однако он состоялся со второй попытки, поскольку ISRO отложила его за 56 минут до запланированного времени по техническим причинам.

«Чандраян-2» продолжает лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году.

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