Захарова предложила посольству Британии спросить россиян о помощи Лондона Киеву

МИД России готов организовать для посольства Соединенного Королевства встречу с участниками спецоперации и их семьями, чтобы представители Британии смогли узнать настоящее мнение обычных россиян о помощи Лондона Киеву. Об этом в понедельник, 31 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она рассказала, что увидела видеоролик в Сети, где посетители ресторана в Москве встретили военных атташе Канады и Британии, а затем дали «эмоциональную оценку Британии, Канаде и вообще всему Западу, которые поставляют оружие» киевским властям и спонсируют Украину. Как отметила дипломат, посольство Соединенного Королевства уточнило, что эти посетители московского ресторана якобы не были простыми российскими гражданами, и «на самом деле всё не так, и граждане России так не думают».

«Народ России думает намного жестче. Если у вас в британском посольстве есть какие-то сомнения по этому поводу, МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза всё, что думают о политике Британии, США и Канады», — подытожила Захарова.

Ранее, 20 июля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву в 15 раз (более 200 тыс.) больше артиллерийских снарядов, чем планировал год назад. Как он отметил, в прошлом году Великобритания хотела отправить Украине 16 тыс. боеприпасов для артиллерии, однако поставки пришлось увеличить.

12 июля сообщалось, что Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн). Уточнялось, что данные средства будет направлены на ремонт военного оборудования и создание военного реабилитационного центра на Украине.

До этого, 8 июля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит оказывать Украине военную помощь, предоставляя тяжелые боевые танки и оружие большой дальности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.