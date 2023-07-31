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Аналитики прокомментировали ограничения участия иностранцев в исследовании рынка РФ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков 31 июля в беседе с «Известиями» заявил, что законопроект, ограничивающий компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ, может помочь увеличить прозрачность отчетов.

«Хотелось бы, чтобы регулирование исключило из участия в рынке компании-однодневки и тех, кто выпускает исследования время от времени. По поводу прозрачности их исследований есть вопросы: странно, когда компания, занимающаяся, к примеру, IT, выпускает отчет про авиапром», — сказал он.

По мнению Кускова, вопросы есть к консалтерам, которые анализируют не только товарные рынки, но и медиабизнес. Это связано с тем, что часто они делают противоречивые и неоднозначные выводы, касающиеся заведомо непрозрачных рынков, например, онлайн-кинотеатров, подчеркнул эксперт.

Также законопроект прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Я думаю, что нам нужны правила игры, регламентирующие, как компании собирают данные, как они могут их обрабатывать и обезличивать эти данные, насколько эти данные можно восстановить», — указал он в разговоре с «Известиями».

Кроме того, по его мнению, важно то, что конкретно будет прописано в техническом регламенте.

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Ранее в этот день в Госдуму был внесен законопроект, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ. Предлагается установить, что организатором исследований рынка потребления должно являться российское юридическое лицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ. Вносимыми поправками предусматривается также, что не менее 80% уставного капитала в такой организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев объяснил «Известиям», что иностранные компании собирают личные данные россиян, а также информацию о различных отраслях РФ под видом маркетинговых исследований.

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