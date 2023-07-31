Фотоаппараты Canon и Sony включены в обновленный список параллельного импорта

Минпромторг России включил в перечень товаров для параллельного импорта фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. С документом ознакомились «Известия» 31 июля.

Кроме того, в обновленный список вошли батарейки Duracel, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 28 июля, Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Как сообщил замглавы ведомства Василий Осьмаков, работа над списком продолжается.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.