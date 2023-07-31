В Запорожской области три человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

В Запорожской области три человека погибли, еще 15 получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками села Басань. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что под завалом всё еще находится ребенок 12 лет. На месте работают спасатели.

По словам, врио губернатора, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.

Ранее в понедельник Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались 86 раз обстрелять населенные пункты Запорожской области на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

В этот же день украинские боевики выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Кроме того под обстрел попали Горловка и Зайцево. В общей сложности ВСУ выпустили по ним 15 снарядов калибром 152 мм.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.