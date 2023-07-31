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ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке

СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили 27 «натовских» снарядов по Донецку и Макеевке
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Об этом 31 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 16.10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в одном из сообщений в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, с 16:30 до 16:45 были обстреляны такими же снарядами Кировский район Донецка и Макеевка. Всего по ним попало 16 снарядов.

Затем обстрел продолжился, и с 16:50 до 17:00 ВСУ выпустили по Макеевке и Петровскому району Донецка еще 11 снарядов.

Кроме того, с 14:10 по 16:20 под обстрел украинских националистов попали Горловка и Зайцево: в общей сложности по ним выпустили 15 снарядов калибром 152 мм.

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Ранее в этот день ВСУ за час пять раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности националисты нанесли 18 ударов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Горловке.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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