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Балицкий сообщил о снижении вдвое интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уменьшилась вдвое, сообщил 31 июля в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, это обусловлено тем, что солдаты украинской армии отказываются наступать на запорожском направлении из-за больших потерь.

«Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные», — написал он.

Балицкий отметил, что за прошедшие сутки украинские бойцы попытались 86 раз обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

Он также указал на то, что оборона российской армии крепка.

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Днем ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы территорий региона со стороны украинской армии стали концентрированными. По его словам, отмечается тенденция концентрации террористических обстрелов.

До этого, 28 июля, военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота получили награды за отражение атак украинской армии на ореховском направлении. Так, российские военные уничтожили в Запорожской области до 180 украинских боевиков, пять танков западного производства, в числе которых были и Leopard. В результате чего были сорваны планы националистов по прорыву обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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