Пенсионеру вынесли приговор за гибель женщины и ее дочерей в ДТП в Искитиме

Суд в Искитиме (Новосибирская область) вынес приговор 71-летнему автомобилисту, в результате наезда которого погибла женщина с двумя маленькими детьми. Об этом пресс-служба суда сообщает в понедельник, 31 июля.

Водитель признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц»). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие 2,5 года он не имеет права садиться за руль.

«С осужденного в пользу потерпевшего в возмещение морального вреда взыскано 3 млн рублей», — говорится в сообщении суда.

Как уточняет издание VN.ru, наезд произошел 9 ноября 2022 года на нерегулируемом пешеходном переходе в микрорайоне Подгорный. На месте ДТП погибла двухлетняя девочка. Спустя сутки, не приходя в создание, в больнице скончалась ее 37-летняя мама. Еще через несколько дней погибла старшая дочь в возрасте четырех лет.

Расследование уголовного дела завершили в январе 2023-го. Следствие установило, что 71-летний водитель Honda CR-V «не проявил необходимую внимательность и предусмотрительность, неверно выбрал скорость, мер к снижению скорости не принял и не убедился в отсутствии пешеходов на своем пути».