Автомобиль сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе под Новосибирском

В городе Искитим в Новосибирской области произошло смертельное ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате наезда автомобиля на женщину с двумя детьми один ребенок скончался. Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Водитель автомобиля Honda CR-V 1952 г. р. двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейного и у дома № 46 в микрорайоне Подгорном совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибла двухлетняя девочка. В момент ДТП она находилась на руках у матери.

Сама 37-летняя женщина и ее вторая четырехлетняя дочь были госпитализированы. Состояние их здоровья уточняется.

Водитель прошел освидетельствование на месте аварии, состояние опьянения у него выявлено не было. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что в Тюмени водитель легкового Mercedes-Benz сбил мужчину с дочкой, которые перебегали проезжую часть. И отец, и дочь получили травмы.

До этого, 2 ноября, в поселке Локоть в Брасовском районе Брянской области водитель Volkswagen Polo сбил 50-летнюю женщину и 17-летнюю девушку. Сообщалось, что пострадавшие пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.