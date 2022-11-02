Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Брянской области

Два человека пострадали в результате дорожной аварии в поселке Локоть в Брасовском районе Брянской области. Об этом в среду, 2 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 1 ноября, в 12:30 на проспекте Ленина. По предварительной информации, 72-летний водитель Volkswagen Polo сбил 50-летнюю женщину и 17-летнюю девушку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане. Внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в машину Nissan. Два человека получили смертельные травмы.