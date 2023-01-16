Пенсионер ожидает суда за гибель женщины и ее дочерей в ДТП в Искитиме

В Искитиме (Новосибирская область) пожилой автомобилист ожидает суда по делу о смертельном наезде на женщину с двумя детьми. Об этом 16 января сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел 9 ноября 2022 года на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Юбилейной. Следствие полагает, что 71-летний водитель Honda CR-V «не проявил необходимую внимательность и предусмотрительность, неверно выбрал скорость, мер к снижению скорости не принял и не убедился в отсутствии пешеходов на своем пути».

Как пишет издание VN.ru, на месте ДТП погибла двухлетняя девочка. Спустя сутки, не приходя в создание, в больнице скончалась ее 37-летняя мама. Еще через несколько дней погибла старшая дочь в возрасте четырех лет.

Расследование уголовного дела по п. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц») завершено. Материалы переданы в Искитимский районный суд для рассмотрения.

Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.