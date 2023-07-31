Мятежники в Нигере приостановили экспорт урана и золота во Францию

Захватившие власть в Нигере военнослужащие объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, сообщает 31 июля иранский портал Mehr News со ссылкой на заявление мятежников.

Экспорт золота и урана приостановлен накануне. Распоряжение военной хунты вступило в силу немедленно.

От запасов урана сильно зависит французская атомная отрасль. Так, французская Orano разрабатывала урановые рудники в Нигере в течение 50 лет. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит, отмечается в публикации.

Не так давно Orano начала исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного на севере Нигера в 80 км к югу от Арлита. Его запасы оцениваются примерно в 200 тыс. т. урановой руды.

Урановыми рудниками в Нигере также владеют компании из Испании и Китая.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чиани. Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения.

В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики. 28 июля Чиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере.

Африканский союз также потребовал от военных в Нигере «вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть» в течение 15 дней с момента захвата власти.

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