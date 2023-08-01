Знак выше: второй сезон «Благих знамений» оказался лучше первого
Долгожданное продолжение шоу «Благие знамения» в конце июля вышло на Amazon Prime Video после четырехлетнего перерыва. Фанаты и критики остались довольны: рейтинг новинки на Rotten Tomatoes: 87% у критиков и 98% — у рядовой аудитории. У первого сезона было 84% и 91% соответственно. «Известия» посмотрели новые эпизоды мирового хита по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Внимание, спойлеры!
По черновикам
Подавляющее большинство рецензий на новые «Благие знамения» положительные. На IMDb средняя оценка оригинального сериала составила 8,1 балла, а у продолжения — 8,3. Учитывая, что сиквелы, как правило, выступают хуже оригинальных произведений, это можно назвать большим успехом.
Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»
Критики ведущих западных изданий хвалят новинку за обилие юмора, шикарную актерскую игру Майкла Шина и Дэвида Теннанта, а также химию между их персонажами. Не обошлось и без нареканий: некоторые отмечают, что сюжет не такой захватывающий, как в первом сезоне. Недовольные рецензенты отметили, что первый сезон уже рассказал завершенную историю и продолжение будто бы сделали, чтобы заработать на популярной серии.
Первый сезон экранизировал одноименный роман-коллаборацию Терри Пратчетта и Нила Геймана, который вышел 33 года назад. Во многом сериал следовал первоисточнику и порой даже напоминал пересказ. У продолжения, наоборот, нет литературной основы: полноценный сиквел оригинальной книги так и не увидел свет, и для создания новых эпизодов использовались наработки и черновики авторов.
Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»
Пратчетт скончался еще в 2015 году, и вторым сезоном вновь занимался Нил Гейман, он же снова выступил в роли шоураннера. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернулись к своим ролям. Режиссерское кресло опять занял Дуглас Маккиннон (сериалы «Шерлок», «Доктор Кто», «Детективное агентство Дирка Джентли»).
Божественная комедия
В первом сезоне Азирафель и Кроули спасли человечество от пришествия Антихриста и Армагеддона — зачем разрушать Землю, если жить на ней так здорово! В продолжении ангел и демон пережили ковидную пандемию и ведут спокойную жизнь: друзья проводят время в книжном магазине и периодически заглядывают в кофейню через дорогу. Тем более что после событий оригинального сериала ни тому, ни другому лучше не контактировать с начальством «сверху» и «внизу».
Но размеренной жизни было не суждено продлиться долго: ни с того ни с сего к Азирафелю в книжный магазин приходит якобы архангел Гавриил. Мало того что он совершенно обнаженный, так еще и потерял память. Новый гость говорит, что должно случиться «нечто ужасное», но конкретно ничего объяснить не может, а в руках он принес коробку с обыкновенной мухой (как позже выяснилось, насекомое было там не просто так).
Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»
Озадаченные ангел и демон снова ввязываются в совместную авантюру, но их суета привлекает внимание как Небес, так и Преисподней. А помогут дуэту их новые друзья от мира людей — владелица кафе Нина и заведующая магазином музыкальных пластинок Мэгги.
Угроза меньше, юмора больше
Если в первом сезоне химию между Кроули и Азирафелем можно было охарактеризовать как «сочетание противоположностей», то в продолжении еще подробнее рассказывается об их знакомстве, развитии дружбы и работе на небесах до падения героя Дэвида Теннанта.
Например, в первой же серии показывают флешбек, в котором Кроули создает новую вселенную, а его ангельский коллега объясняет рыжеволосому, что творение будет уничтожено примерно через 6 тыс. лет. Все красоты космоса созданы, чтобы новый проект Всевышнего (люди) любовался ими, с чем, конечно же, не согласен Кроули. Еще зрителям показали испытания Господом Иова, историю расхитительницы могил из Эдинбурга XIX века и даже зомби-нацистов (достаточно популярный троп в хоррор-фильмах о живых мертвецах).
Несмотря на то что «архангел Гавриил» предрекает катастрофу, ставки в новом сезоне значительно ниже, чем в оригинальном сериале. Тогда в руках дуэта была судьба всего человечества, теперь же всё ограничивается скорее локальным конфликтом. Но это не делает новинку хуже, наоборот, появилось еще больше комедийных элементов, а эволюции персонажей и их взаимоотношениям уделяется больше времени.
Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»
Концовка у второго сезона намекает на потенциальное продолжение. Вернув память, Гавриил решает покинуть Землю и перестать служить Небесам, его примеру следует Вельзевул. Метатрон предлагает Азирафелю занять место отчалившего «архангела», на что тот соглашается. Но его первое задание будет непростым: ему предстоит организовать — ни много ни мало — второе пришествие Иисуса Христа. Если Гейман планирует выпустить третий сезон, то во многом он повторит завязку оригинального сериала: в нем Кроули должен был помочь пришествию Антихриста.
Неоднозначная тема
Оригинальный сериал призывали закрыть за пропаганду сатанизма: была создана петиция, и она быстро набрала более 20 тыс. подписей. Только недовольные почему-то направили запрос в Netflix, а не Amazon. Обе компании отшутились в своих аккаунтах в социальных сетях, и каких-либо действий так и не последовало. С выходом нового сезона еще не появилось петиций, но Дэвид Теннант уже сообщил, что шоу с уважением относится к «первоисточнику», и назвал подобные обвинения нонсенсом.
Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»
Новые «Благие знамения» в меньшей степени опираются на Ветхий и Новый Заветы: в первом сезоне перед Армагеддоном появляются четыре всадника Апокалипсиса, что, в целом, приближено к Откровению Иоанна Богослова. Впрочем, как подметили многие рецензенты, продолжение использует персонажей из священных книг, но какие-либо описанные в них события не экранизирует.