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Знак выше: второй сезон «Благих знамений» оказался лучше первого

Один из авторов оригинального романа Нил Гейман рассказал в продолжении новую и уникальную историю
Фото: Amazon Studios
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Долгожданное продолжение шоу «Благие знамения» в конце июля вышло на Amazon Prime Video после четырехлетнего перерыва. Фанаты и критики остались довольны: рейтинг новинки на Rotten Tomatoes: 87% у критиков и 98% — у рядовой аудитории. У первого сезона было 84% и 91% соответственно. «Известия» посмотрели новые эпизоды мирового хита по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Внимание, спойлеры!

По черновикам

Подавляющее большинство рецензий на новые «Благие знамения» положительные. На IMDb средняя оценка оригинального сериала составила 8,1 балла, а у продолжения — 8,3. Учитывая, что сиквелы, как правило, выступают хуже оригинальных произведений, это можно назвать большим успехом.

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Фото: Amazon Studios

Критики ведущих западных изданий хвалят новинку за обилие юмора, шикарную актерскую игру Майкла Шина и Дэвида Теннанта, а также химию между их персонажами. Не обошлось и без нареканий: некоторые отмечают, что сюжет не такой захватывающий, как в первом сезоне. Недовольные рецензенты отметили, что первый сезон уже рассказал завершенную историю и продолжение будто бы сделали, чтобы заработать на популярной серии.

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Первый сезон экранизировал одноименный роман-коллаборацию Терри Пратчетта и Нила Геймана, который вышел 33 года назад. Во многом сериал следовал первоисточнику и порой даже напоминал пересказ. У продолжения, наоборот, нет литературной основы: полноценный сиквел оригинальной книги так и не увидел свет, и для создания новых эпизодов использовались наработки и черновики авторов.

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Фото: Amazon Studios

Пратчетт скончался еще в 2015 году, и вторым сезоном вновь занимался Нил Гейман, он же снова выступил в роли шоураннера. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернулись к своим ролям. Режиссерское кресло опять занял Дуглас Маккиннон (сериалы «Шерлок», «Доктор Кто», «Детективное агентство Дирка Джентли»).

Божественная комедия

В первом сезоне Азирафель и Кроули спасли человечество от пришествия Антихриста и Армагеддона — зачем разрушать Землю, если жить на ней так здорово! В продолжении ангел и демон пережили ковидную пандемию и ведут спокойную жизнь: друзья проводят время в книжном магазине и периодически заглядывают в кофейню через дорогу. Тем более что после событий оригинального сериала ни тому, ни другому лучше не контактировать с начальством «сверху» и «внизу».

Но размеренной жизни было не суждено продлиться долго: ни с того ни с сего к Азирафелю в книжный магазин приходит якобы архангел Гавриил. Мало того что он совершенно обнаженный, так еще и потерял память. Новый гость говорит, что должно случиться «нечто ужасное», но конкретно ничего объяснить не может, а в руках он принес коробку с обыкновенной мухой (как позже выяснилось, насекомое было там не просто так).

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Фото: Amazon Studios

Озадаченные ангел и демон снова ввязываются в совместную авантюру, но их суета привлекает внимание как Небес, так и Преисподней. А помогут дуэту их новые друзья от мира людей — владелица кафе Нина и заведующая магазином музыкальных пластинок Мэгги.

Угроза меньше, юмора больше

Если в первом сезоне химию между Кроули и Азирафелем можно было охарактеризовать как «сочетание противоположностей», то в продолжении еще подробнее рассказывается об их знакомстве, развитии дружбы и работе на небесах до падения героя Дэвида Теннанта.

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Например, в первой же серии показывают флешбек, в котором Кроули создает новую вселенную, а его ангельский коллега объясняет рыжеволосому, что творение будет уничтожено примерно через 6 тыс. лет. Все красоты космоса созданы, чтобы новый проект Всевышнего (люди) любовался ими, с чем, конечно же, не согласен Кроули. Еще зрителям показали испытания Господом Иова, историю расхитительницы могил из Эдинбурга XIX века и даже зомби-нацистов (достаточно популярный троп в хоррор-фильмах о живых мертвецах).

Несмотря на то что «архангел Гавриил» предрекает катастрофу, ставки в новом сезоне значительно ниже, чем в оригинальном сериале. Тогда в руках дуэта была судьба всего человечества, теперь же всё ограничивается скорее локальным конфликтом. Но это не делает новинку хуже, наоборот, появилось еще больше комедийных элементов, а эволюции персонажей и их взаимоотношениям уделяется больше времени.

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Фото: Amazon Studios

Концовка у второго сезона намекает на потенциальное продолжение. Вернув память, Гавриил решает покинуть Землю и перестать служить Небесам, его примеру следует Вельзевул. Метатрон предлагает Азирафелю занять место отчалившего «архангела», на что тот соглашается. Но его первое задание будет непростым: ему предстоит организовать — ни много ни мало — второе пришествие Иисуса Христа. Если Гейман планирует выпустить третий сезон, то во многом он повторит завязку оригинального сериала: в нем Кроули должен был помочь пришествию Антихриста.

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Неоднозначная тема

Оригинальный сериал призывали закрыть за пропаганду сатанизма: была создана петиция, и она быстро набрала более 20 тыс. подписей. Только недовольные почему-то направили запрос в Netflix, а не Amazon. Обе компании отшутились в своих аккаунтах в социальных сетях, и каких-либо действий так и не последовало. С выходом нового сезона еще не появилось петиций, но Дэвид Теннант уже сообщил, что шоу с уважением относится к «первоисточнику», и назвал подобные обвинения нонсенсом.

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Кадр из трейлера второго сезона «Благие знамения»

Фото: Amazon Studios

Новые «Благие знамения» в меньшей степени опираются на Ветхий и Новый Заветы: в первом сезоне перед Армагеддоном появляются четыре всадника Апокалипсиса, что, в целом, приближено к Откровению Иоанна Богослова. Впрочем, как подметили многие рецензенты, продолжение использует персонажей из священных книг, но какие-либо описанные в них события не экранизирует.

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