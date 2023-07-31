Пострадавшая при урагане в Марий Эл поделилась подробностями происшествия

Женщина, пострадавшая при урагане в Марий Эл, в понедельник, 31 июля, поделилась с «Известиями» подробностями происшествия.

Жительница Санкт-Петербурга приехала в Марий Эл вместе с мужем к его родственникам. По ее словам, вечер перед ураганом был спокойный, светило солнце и ничего не предвещало беды. Потом начался легкий летний дождь, который вскоре превратился в очень сильный ливень. Женщина с мужем в этот момент находилась на пляже.

«Все начали собираться, уходить с пляжа. Пошли искать укрытие от дождя. Мы с мужем направились к машине. После этого я ничего не помню. Как нам потом сказали, на нас упало дерево», — рассказала пострадавшая.

Ее супруга прооперировали. По словам женщины, ему пришлось вправлять кость и удалять ее осколок. Сейчас он восстанавливается после операции.

Ураган обрушился на озера Яльчик и Таир в Республике Марий Эл 29 июля. В этот момент там находились отдыхающие, разбившие палатки на берегах. Ураган повалил деревья, в результате чего восемь человек, в том числе три ребенка, погибли, еще 29 пострадали.

Очевидцы рассказали, что стихия обрушилась внезапно. По их словам, мужчины во время урагана выводили людей из палаток, а женщин и детей отводили к озеру, где был меньший риск попасть под падающее дерево.