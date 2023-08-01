2 августа — Ильин день: история праздника, приметы, что можно и нельзя делать

Каждый год 2 августа православная церковь отмечает Ильин день, или День Илии Пророка — одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. В 2023 году он выпадает на среду. О том, какие чудеса являл пророк Илия и почему в его праздник нельзя купаться, читайте в материале «Известий».

Ильин день в 2023 году — история

Пророк Илия жил в IX веке до Рождества Христова. По преданию, когда он родился, отец будущего святого увидел во сне, как ангелы пеленали ребенка огнем и кормили языками пламени.

Илия с юности вел праведный образ жизни, проводил время в молитве и посте и с жаром выступал против идолопоклонничества. В то время в Израильском царстве, где жил пророк, правил царь Ахав. Его жена Иезавель убедила супруга начать поклоняться языческому богу Ваалу. По всей стране возводились идолы, им приносились жертвы.

Сначала Илия пытался убедить Ахава вернуться к истинной вере, но тот не внял его словам. Тогда пророк наслал на царство засуху и голод, которые продлились три года. На третий год святой пришел к правителю и предложил построить два жертвенника: один — единому Богу, другой — Ваалу. На чей сойдет небесный огонь, тому и будут поклоняться люди.

Ахав согласился, и на горе Кармель было сооружено два жертвенника. Как ни старались жрецы Ваала, их подношение осталось нетронутым, а на жертву Илии сошел божественный огонь. После этого жрецы были убиты, на землю пролился долгожданный дождь, а люди обрели истинную веру. Однако Иезавель поклялась отомстить святому, и тому пришлось удалиться в пустыню, чтобы избежать ее гнева.

В течение жизни пророк совершил немало чудес. Он воскресил ребенка сарептской вдовы, который внезапно умер от болезни, говорил с самим Богом, закрыв лицо. Также считается, что Илия вознесся на небеса живым, его забрала огненная колесница.

Ильин день в 2023 году — традиции

На Руси культ пророка Илии возник до того, как князь Владимир сделал христианство официальной религией. Его почитали как повелителя огня, воды и молний и часто отождествляли с языческим богом Перуном. Святому молились о хорошем урожае, удачном замужестве и здоровых детях.

В Ильин день было принято устраивать шумное застолье, в котором участвовали все жители деревни, а иногда и гости из других поселений. На столе обязательно присутствовал хлеб из муки нового урожая. После этого начинались гулянья с играми, песнями и хороводами.

Православная церковь отмечает Ильин день крестным ходом, верующие посещают храмы. Считается, что в этот день нужно помогать неимущим и радушно принимать любого гостя, а также звать к себе друзей и близких на праздничный обед.

Ильин день в 2023 году — почему нельзя купаться

Один из главных запретов в Ильин день касается купания в реках и озерах. Он не связан с христианской церковью и имеет исключительно народное происхождение.

Согласно поверьям, в праздник пророк преследует нечисть и разит ее молнией, поэтому та пытается укрыться в водоемах и может утащить купающегося на дно. Если же этого не произойдет, человек в скором времени заболеет.

Однако есть и более прозаичное объяснение этого ограничения. На Руси Ильин день считался началом осени. После праздника дни становились короче, а вечера холоднее. На севере страны водоемы начинали остывать, а на юге — цвести. Купание в такой воде могло быть опасно для здоровья, поэтому плавание откладывалось до следующего сезона.

Ильин день в 2023 году — что можно и нельзя делать

Существует ряд других запретов на Ильин день, которых придерживались на Руси. Например, нельзя было ловить рыбу, так как в ней может находиться злой дух, скрывающийся от пророка.

По схожей причине в этот день не впускали в дом животных с улицы и не выпускали наружу домашних любимцев. Считалось, что нечисть может проникнуть в жилище в образе зверя и привлечь к дому молнию. В праздник не выводили на улицу скот, чтобы он не пострадал от грозы.

Также в Ильин день запрещалось трудиться, в том числе в поле. Люди верили, что грозный пророк не потерпит, если в его праздник верующие будут отвлекаться на мирские дела. Однако ограничение не распространялось на пасечные работы и сбор трав.

В Ильин день разрешается устраивать шумные застолья, принимать гостей и ходить в церковь. Эта дата также считается благоприятной для свадьбы — союз, заключенный в праздник, будет крепким и благополучным.

Ильин день в 2023 году — приметы

В Ильин день люди всегда ждали дождя и грозы, которые были основными атрибутами пророка. По грому определяли, какая погода установится после. Глухой гром обещал небольшие осадки, а звонкий — ливни. Существует также поверье, что если человек попал в праздник под дождь, весь год у него будет крепкое здоровье.

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