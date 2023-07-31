Правительство продлило программу субсидий для судоходных компаний

Правительство России на два года продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов для отечественных судоходных компаний. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что для появления в стране новых заказов на качественные и современные суда необходимо предусмотреть удобные финансовые механизмы, напомнил Мишустин.

«Соответственно, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, чтобы больше становилось высокотехнологичных рабочих мест. Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года», — сообщил премьер-министр.

Он также уточнил, что государство компенсирует до 75% затрат на оплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей.

Ранее, 20 июля, стало известно о возобновлении строительства кораблей и судов в Севастополе с 2024 года. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уточнили, что у нее уже есть проекты по строительству балкеров от 40 до 60 тыс. т., по ним уже начато проектирование технологического оборудования.

16 июня, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума, Путин отметил, что на российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. По его словам, в ближайшие пять лет страна обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства Фонда национального благосостояния.

26 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время встречи российского президента с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия» сообщил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года.