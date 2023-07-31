Российские полярники впервые вырастили урожай арбузов в Антарктиде

Полярники российской Антарктической станции «Восток» смогли впервые вырастить урожай арбузов в Антарктиде — на 6 растениях двух разных сортов их созрело 8 штук. Максимальный вес одного арбуза достиг 1 кг, а диаметр — 13 см, рассказал «Известиям» 31 июля ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков.

«Мы получили уникальный научный результат. Полярники опыляли растения вручную, опираясь на обучающее видео, снятое в нашем институте, и получили даже больше плодов, чем обычно бывает при опылении насекомыми в полевых условиях», — прокомментировал результат эксперимента директор Агрофизического научно-исследовательского института Юрий Чесноков.

По его словам, на видео предлагалось два способа ручного опыления — с помощью кисточки пыльцу с тычинок мужских цветочков помещали на пестики женских, либо простым механическим соединением мужского и женского цветков.

В свою очередь, руководитель эксперимента, заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова отметила, что сложность искусственного опыления заключается не только в имитации действий насекомых по переносу пыльцы. По ее словам, цветок арбуза недолговечен, он раскрывается всего на двое суток и нужно, чтобы мужские и женские цветки раскрылись одновременно. Также важно проводить опыление в пределах одного сорта.

Сообщается, что в конце апреля было высажено два скороспелых сорта, отобранных учеными для эксперимента по вкусовым качествам и способности адаптироваться к крайне неблагоприятным для роста и развития растений условиям — низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. Благоприятные для растений значения температуры и влажности воздуха ученые обеспечили с помощью фитотехкомплекса — специально разработанной Агрофизическим институтом установки для выращивания растений методом панопоники в полностью контролируемых условиях — с использованием тонкослойного почвозаменителя, питательных растворов и специально подобранного светового спектра, приближенного к солнечному. Опыление было проведено в конце мая, а в июле удалось попробовать первые плоды.

«Внедрение практики выращивания плодовых растений на российских полярных станциях требует точного расчета эффективности и стоимости выращивания. Текущие эксперименты позволяют создать базу для обоснования и последующего определения необходимых площадей, объемов посадочного материала, количества специалистов. Работы в этом направлении будут продолжены», — сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Он также рассказал о планах по реконструкции действующей инфраструктуры на других российских станциях — строительстве нового зимовочного комплекса на станции Мирный, реконструкции полевой базы Русская, где можно будет распространить опыт выращивания растений на станции.

Отмечается, что арбузы, выращенные на «Востоке» — самые южные на планете Земля. Ранее их выращивали из семян на южнокорейской антарктической станции, но внешние природные условия там значительно мягче.

На данный момент арбузы — самая экзотическая и трудная для выращивания культура, которую удалось вырастить на станции «Восток». Растения там выращиваются в фитотехкомплексе в рамках научного эксперимента, совместнопроводимого на протяжении четырех лет тремя научно-исследовательскими институтами: Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом Росгидромета, Агрофизическим научно-исследовательским институтом и Институтом медико-биологических проблем РАН.

Он стартовал во время работы 65-й Российской антарктической экспедиции. Самыми первыми на полюсе холода вырастили листовые зеленные культуры, далее низкорослые перцы и томаты, а затем добавили бахчевые. В ближайших планах — разработка технологии выращивания в фитотехкомплексе лесных ягод: ежевики, голубики, земляники.

30 января санно-гусеничный поезд доставил на антарктическую станцию «Восток» фитотехкомплекс для выращивания арбузов и огурцов.

В прошлом году, по данным Арктического и антарктического НИИ Росгидромета, на станции «Восток» собрали 28,5 кг помидоров и 9 кг перцев с площади чуть больше 1 кв. м.