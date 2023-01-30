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В Антарктиду доставили фитотехкомплекс для выращивания арбузов и огурцов

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Санно-гусеничный поезд доставил на антарктическую станцию «Восток» фитотехкомплекс для выращивания арбузов и огурцов. Самую южную на планете «бахчу» засеют в марте, а в мае ожидают первый урожай. Об этом 30 января рассказал «Известиям» геофизик и магнитолог Арктического и антарктического НИИ Росгидромета, участник 68-й Российской антарктической экспедиции Андрей Тепляков.

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«Фитотехкомплекс прибыл со станции «Прогресс» с санно-гусеничным поездом. Оборудование для выращивания арбузов и огурцов разработали и изготовили в Агрофизическом институте в Петербурге. Оно преодолело путь в 15 тысяч километров», — уточнил он.

Первая часть маршрута проходила на борту Научно-исследовательского судна «Академик Федоров» с заходом в южноафриканский порт Кейптаун. На прибрежной антарктической станции «Прогресс» с борта на сушу перегрузили строительные материалы для нового зимовочного комплекса на станции «Восток»: продовольствие, горючее, научное оборудование, в том числе и фитотехкомплекс. Грузы на протяжении 50 часов везли по ледяным ухабам, почти без остановок. Людей в походе настигла морская болезнь, грузы же были надежно упакованы и закреплены.

Станция «Восток» встретила гостей с «Прогресса» ярким летним солнцем. Здесь сейчас полярный день, термометр показывает минус 38,2 градуса Цельсия — самый разгар сезонных работ. Средние зимние температуры на станции достигают минус 70–75 градусов Цельсия, а в июле 1983 года здесь зафиксирована самая низкая температура на планете за весь период наблюдений — минус 89.2 градуса.

Как только строительные и буровые работы завершатся, и участники сезонной экспедиции покинут станцию «Восток», Тепляков распакует фитотехкомплекс и начнет выращивать арбузы и огурцы. Заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова выбрала для эксперимента лучшие российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

Технология выращивания растений в фитотехкомплексе предусматривает использование светодиодного освещения, приближенного к солнечному спектру, и специально подобранных питательных составов для корней растений. Это позволит плодам достичь на полюсе холода тех же вкусовых качеств, что и под южным астраханским солнцем.

Грунта в фитотехкомплексе нет — его заменяет специальный материал, который служит опорой для корневой системы и впитывает питательные растворы. Впервые растения по этой технологии на «Востоке» вырастили три года назад. В прошлом году, по данным Арктического и антарктического НИИ Росгидромета, на станции Восток собрали 28,5 кг помидоров и 9 кг перцев с площади чуть больше 1 кв. м.

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