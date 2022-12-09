На полюсе холода в Антарктиде вырастят первые арбузы

На антарктической станции «Восток» весной 2023 года планируют собрать первый урожай арбузов. Об этом сообщила «Известиям» заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова.

Она уточнила, что для эксперимента выбраны лучшие отечественные и зарубежные сорта высокопродуктивных и скороспелых арбузов.

«Запустить фитотехкомплекс и посадить семена огурцов и арбузов полярники планируют в марте. К началу мая на станции «Восток» созреют первые арбузики», — сказала «Известиям» Гаянэ Панова.

Вкусовые качества антарктических арбузов, как ожидается, должны соответствовать знаменитым астраханским плодам, растущим под южным солнцем.

Для опоры и питания корневой системы растений в фитотехкомплексе ученые разработали конструкцию, сочетающую в себе три среды — твердую, жидкую и газообразную. Роль твердой среды, на которой располагаются и закрепляются корни, выполняет специальный тонкий и гидрофильный материал, жидкая среда представлена подачей к корням растений воды и питательных суспензий, система содержит воздушную прослойку, необходимую для дыхания корней.

Освещенность приближена к солнечному спектру. Для этого используются светодиодные светильники, которые создали биофизики в лаборатории регулируемых агробиосистем Агрофизического института совместно с индустриальным партнером.

В Антарктиде эксперименты по выращиванию растений в помещениях в полностью контролируемых условиях идут третий год. В прошлом году, по данным директора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Александра Макарова, на станции Восток собрали 28,5 кг помидоров и 9 кг перцев с площади чуть больше 1 кв. м.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Беспочвенное решение: как и зачем в Антарктиде вырастят арбузы