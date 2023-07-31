Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком в Республике Алтай, в результате аварии один человек скончался. Еще семь, включая ребенка, получили травмы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Чемальском районе, в трех километрах от села Чемал. Произошло столкновение грузового автомобиля «Ассенизатор» Hino с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего получили травмы семь человек (из них один ребенок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ (районная больница. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Всего в микроавтобусе находилось 20 туристов, среди них двое детей.

На место происшествия прибыли шесть пожарных Чемальской пожарно-спасательной части № 5, задействованы две единицы спецтехники. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим. На месте также работают медики и полиция.

Ранее, 26 июля, в Новокузнецком округе Кемеровской области на трассе опрокинулся междугородний автобус с пассажирами. В салоне находились 40 пассажиров. На месте ДТП за помощью к медикам обратились восемь человек, угрозы их жизни нет.