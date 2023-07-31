Военный эксперт объяснил цель ВСУ при атаках на гражданские объекты РФ
Они пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя. Кроме того, эти события связаны и с днем Военно-морского флота, и с ударами ВС РФ по украинским военным объектам в последние дни, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
За выходные украинские вооруженные формирования попытались нанести массированные удары по российским военным, а также по важным социальным объектам в Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области, сообщили источники «Известий». Главным в замысле украинского командования было добиться крупной медийной победы.
Удары наносились с помощью крылатых ракет Storm Shadow и модернизированных ракет С-200. Российская ПВО смогла отразить все удары.
«Они пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя и огромных потерь личного состава. Но наши силы ПВО свою задачу выполнили. Это показывает, что мы уже научились справляться с ракетами Storm Shadow», — отметил Дандыкин.
Кроме того, утром 30 июля российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, они разбились на территории комплекса «Москва-Сити».
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Где взлет, там посадка: российская ПВО отбила массированную воздушную атаку