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Очевидцы рассказали «Известиям» о сбитом в районе Одинцово беспилотнике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова побывала в Одинцово, где ранее утром 30 июля средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О том, как всё произошло, рассказали очевидцы произошедшего.

«Несколько беспилотников были замечены в районе Одинцово Московской области, но здесь по ним отработала наша система ПВО, поэтому никто и ничто не пострадали», — сообщила журналист с места событий.

Как рассказал «Известиям» очевидец Даниил Кучеренко, он вышел на улицу из магазина, когда увидел падающие с неба «лопасти», точное происхождение которых неизвестно. По его словам, одна из них упала на припаркованный рядом с жилым домом автомобиль, однако машина не повредилась.

Другой очевидец, Дмитрий Иванов, рассказал, что кроме сбитого в их районе БПЛА он видел еще беспилотники, пролетевшие мимо, в сторону Москвы.

«Я вышел посмотреть в окно со стороны Трехгорки. И пошел беспилотник в сторону Немчиновки. И где-то минуты через четыре прозвучал хлопок со стороны Москвы», — поделился мужчина.

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Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной ночью атаке украинских беспилотников. Он указал, что пострадавших и серьезных разрушений в результате инцидента нет.

Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 30 июля была пресечена попытка атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве. По данным ведомства, один беспилотник был уничтожен средствами ПВО, еще два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте атаки беспилотника в районе делового центра «Москва-сити». Очевидец Григорий рассказал, что слышал хлопок от первого БПЛА, а потом увидел пролетающий мимо второй.

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