Очевидец рассказал «Известиям» о двух атаковавших «Москва-Сити» БПЛА

Очевидец атаки на деловой центр «Москва-Сити» 30 июля утверждает, что видел два беспилотника. В беседе с корреспондентом «Известий» Еленой Хмурой Григорий сообщил, как слышал хлопок от первого БПЛА, а потом увидел пролетающий мимо второй.

Григорий дежурил на стройке, когда услышал гул. На посторонний звук он не обратил внимания из-за проходящего мимо Третьего транспортного кольца. Однако позже услышал сильный хлопок.

«Подумал, что взорвался газовый баллон или кислородный. Вышел посмотреть, подошел ближе, увидел дым на небоскребе, окна разбитые. С разницей 29 минут прилетел второй», — сказал он.

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