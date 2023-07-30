Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о совершенной ночью 30 июля атаке украинских беспилотников. Как указано в его сообщении в Telegram-канале, пострадавших и серьезных разрушений нет.

«Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

Ранее «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.

28 июля Собянин сообщал, что ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Тогда пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.