Реклама
Прямой эфир
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Мир
Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии страны
Армия
Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России
Мир
Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
Спорт
Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на 50 м брассом
Мир
Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку

В августе произойдут два суперлуния

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В августе произойдут два суперлуния подряд. Об этом 30 июля рассказал телеканал Sky News.

Под этим термином понимают феномен, когда полная луна находится в ближайшей к Земле точке. В этот момент она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной позиции.

Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе — 30-го числа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.

Астрономы отмечают, что во время суперлуния даже при помощи простейших биноклей и телескопов можно обнаружить на луне ее моря и лучи кратеров при условии, что будет хорошая погода.

В тени Земли: чем интересно лунное затмение 5 мая
Необычное явление природы можно будет наблюдать от Европы до Антарктиды

24 июля Московский планетарий сообщил, что метеорный поток Персеиды достигнет максимума активности в ночь на 12 августа, его можно будет наблюдать при благоприятных погодных условиях. Ожидается до 100 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.

Помимо этого в 2023 году ожидаются солнечное затмение 14 октября и лунное — 28 октября. С территории России будут видны только лунные затмения. Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений станут Лириды, Персеиды и Геминиды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023