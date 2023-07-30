В августе произойдут два суперлуния подряд. Об этом 30 июля рассказал телеканал Sky News.

Под этим термином понимают феномен, когда полная луна находится в ближайшей к Земле точке. В этот момент она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной позиции.

Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе — 30-го числа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.

Астрономы отмечают, что во время суперлуния даже при помощи простейших биноклей и телескопов можно обнаружить на луне ее моря и лучи кратеров при условии, что будет хорошая погода.

24 июля Московский планетарий сообщил, что метеорный поток Персеиды достигнет максимума активности в ночь на 12 августа, его можно будет наблюдать при благоприятных погодных условиях. Ожидается до 100 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.

Помимо этого в 2023 году ожидаются солнечное затмение 14 октября и лунное — 28 октября. С территории России будут видны только лунные затмения. Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений станут Лириды, Персеиды и Геминиды.