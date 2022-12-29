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Звездопад можно будет наблюдать в Подмосковье в ночь на 4 января

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Фото: соцсети
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В Московском планетарии рассказали, что в январе за пределами столицы можно будет увидеть звездопад.

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В Московском планетарии уточнили, что в Подмосковье будет виден звездопад в ночь на 4 января. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 29 декабря, она отметила, что в ночь на 4 января пройдет первый новогодний звездопад Квадрантиды. В пик его активности ожидается до 110 метеоров в час, то есть 1–2 метеора в минуту при ясном небе.

Рублева объяснила, что столица не самая удобная площадка для наблюдения таких явлений, поскольку является большим городом.

«В условиях мегаполиса, где очень засвечено небо и атмосфера тоже не всегда прозрачная, подобные события, как правило, не наблюдаются», — цитирует специалиста RT.

Наблюдать за звездопадом лучше всего за городом, где меньше света, примерно с 00:00 и до рассвета, отмечает телеканал «360».

Кроме того, 4 января можно будет увидеть самое большое Солнце года. В планетарии рассказали, что в этот день «Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2023 году», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого в 2023 году ожидается четыре затмения, два из которых солнечные. Они выпадают на 20 апреля и 14 октября. Также будет два лунных затмения — 5 мая и 28 октября. С территории России будут видны только лунные затмения.

31 августа пройдет Суперлуние. Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Лириды, Персеиды и Геминиды, добавили в планетарии.

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