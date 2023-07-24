В планетарии рассказали о пике метеорного потока Персеиды в августе

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума активности в ночь на 12 августа, его можно будет наблюдать при благоприятных погодных условиях. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе Московского планетария.

«Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды. Его действие приходится на период с 14 июля по 1 сентября, а максимум — в ночь с 11 на 12 августа», — приводит слова астрономов ТАСС.

В планетарии со ссылкой на Международную метеорную организацию указали, что в ночь на 12 августа, когда мощность потока достигнет пика, ожидается до 100 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.

«Наблюдения возможны при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки. Лучшее для этого время — с полуночи до рассвета», — добавили в планетарии.

Метеорный поток Персеиды происходит ежегодно. Метеоры отличаются своей яркостью и высокой скоростью, которая достигает 60 км/с. Свечение некоторых из них может длиться до нескольких секунд.

Помимо этого в 2023 году ожидаются солнечное затмение 14 октября и лунное — 28 октября. С территории России будут видны только лунные затмения. 31 августа пройдет Суперлуние. Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений станут Лириды, Персеиды и Геминиды.

В прошлом году метеорный поток Персеиды можно было наблюдать также в ночь на 12 августа. При этом сообщалось, что увидеть его представилось жителям Северного полушария.