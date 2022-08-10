Жители Северного полушария смогут увидеть звездопад Персеиды

В ночь на 12 августа жители Северного полушария смогут увидеть ежегодное явление — звездопад Персеиды. Он представляет собой поток ярких метеоритов, так как метеорные частицы оставляют след в момент сгорания при входе в атмосферу из-за трения о воздух, рассказала 10 августа научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Чем частица более массивная, тем след более длинный и яркий. Маленькая частица сгорает быстрее и оставляет короткий след», — рассказала эксперт в беседе с «Москвой 24».

При этом для наблюдения лучше выбрать время ближе к полуночи и желательно уехать за город, примерно километров на 100, так как в городе не видно звезд из-за высокой засветки неба, порекомендовала Рублева. Она также пожелала набраться терпения, так как между вспышками могут быть временные периоды от двух до нескольких десятков минут.

В прошлом году москвичи наблюдали данное явление в ночь на 13 августа. В Агентстве городских новостей «Москва» рассказали, что во время звездопада Персеиды можно увидеть до 110 метеоров в час.