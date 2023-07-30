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Путин принимает парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин принимает парад Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в воскресенье, 30 июля.

Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости. На судне он обходит парадную линию боевых кораблей на Неве, где главу государства приветствуют, и поздравляет экипажи.

Затем президент по традиции выступит с обращением к участникам и гостям парада на Адмиралтейской набережной.

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Парад ВМФ будет состоять из морской и наземной частей, в нем примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих. Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

29 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. Это президенты Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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