Моравецкий предупредил о приезде сотрудников ЧВК «Вагнер» в Польшу под видом мигрантов

Около сотни сотрудников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Белоруссии, направляются в сторону Польши, уверен премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 июля, сообщает RVF24.

По его словам, они выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского города Гродно.

«Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши. <…> Они наверняка будут переодеты в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, а также, вероятно, они будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных мигрантов, что создает дополнительные риски», — считает Моравецкий.

Ранее, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «его начали напрягать» сотрудники ЧВК «Вагнер» просьбами «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жевуш». При этом он заверил, что ЧВК продолжит находиться на территории Белоруссии.

27 июня Лукашенко на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным сказал, что не считает нужным бояться прихода ЧВК «Вагнер» в республику. Белорусский лидер объяснил, что они расскажут про оружие и тактику.

11 июля министерство обороны Белоруссии сообщило, что сотрудники этой частной военной компании будут проводить занятия с военнослужащими вооруженных сил республики на полигонах.