МО Белоруссии заявило о проведении занятий с ЧВК «Вагнер» для обмена опытом

Сотрудники ЧВК «Вагнер» будут проводить занятия с военнослужащими Вооруженных Сил (ВС) Белоруссии на полигонах. Об этом 11 июля говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны республики в Telegram-канале.

Уточняется, что после прибытия представителей ЧВК в Белоруссию и их рассредоточения на полигонах вместе с ними буду проведены занятия с целью взаимного обмена опытом. Особое внимание уделят приемам и способам ведения боев ВС Белоруссии.

«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — передает оборонное ведомство республики слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В сообщении также говорится, что на полигонах Белоруссии завершается подготовка, а также проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил (ВС) РФ. К этому моменту полигоны страны готовятся к принятию очередной смены для совместной подготовки военнослужащих Белоруссии и России.

Лукашенко 24 июня по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.