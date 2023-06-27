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Лукашенко призвал не бояться прихода сотрудников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Лукашенко: командиры ЧВК «Вагнер» могут поделиться с Белоруссией своим боевым опытом
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает нужным бояться прихода сотрудников ЧВК «Вагнер» в республику.

«Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. <…> Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться», — сказал белорусский лидер 27 июня.

Лукашенко назвал информацию о боевом опыте сотрудников ЧВК «Вагнер» бесценной.

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — добавил он.

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24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

В ходе своего обращения к россиянам 26 июня российский лидер выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

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