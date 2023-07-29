Четырех туристов спасли в Кабардино-Балкарии

Спасатели на вертолете эвакуировали четырех туристов с перевала Цаннер в Кабардино-Балкарии, сообщают в МЧС. Альпинисты находятся в лагере «Безенги», угрозы для их жизни нет, сообщает телеканал «Известия». Ранее сообщалось, что в туристической группе из шести человек двое сорвались и получили травмы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.