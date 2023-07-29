В Колумбии задержали сына президента и его бывшую жену по делу об отмывании денег

Сына президента Колумбии Густаво Петро и его бывшую жену задержали по обвинению в отмывании денег. Об этом 29 июля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление генеральной прокуратуры страны.

Николас Петро, занимающийся политикой в провинции Атлантико, также обвиняется в незаконном обогащении. Предполагается, что он брал деньги у торговцев наркотиками в обмен на включение их в мирные инициативы своего отца.

Также прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег и нарушении личных данных бывшей жене Николаса Дайсурис дель Кармен Васкес.

Густаво Петро заявил, что не будет вмешиваться в расследование уголовного дела в отношении своего сына.

«Как человеку и отцу мне очень больно от такого саморазрушения, от того, что один из моих детей окажется в тюрьме. Как президент республики я заверил прокуратуру в том, что с моей стороны есть все гарантии действовать в соответствии с законом. Моему сыну я желаю удачи и сил. Пусть эти события сформируют его характер, и он сможет задуматься о своих собственных ошибках», — написал Петро в Twitter.

Ранее, 26 июля, стало известно, что сделка сына действующего американского президента Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов находится под угрозой и может не состояться. Ожидалось, что сын Джо Байдена признает себя виновным в двух правонарушениях за несвоевременную уплату федеральных налогов в рамках соглашения с министерством юстиции США в обмен на назначение условного срока.