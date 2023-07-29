Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон созовет заседание Совета по обороне из-за ситуации в Нигере
Мир
Бывший советник Пентагона заявил об ошибке США перед конфликтом на Украине
Мир
Деловая активность в Финляндии снизилась из-за отсутствия туристов из России
Происшествия
Прокуратура начала проверку пожара в Дзержинском районе
Армия
Российские артиллеристы уничтожили более 150 боевиков ВСУ
Происшествия
В Приморском районе Санкт-Петербурга при пожаре в квартире погибла женщина
Наука и техника
Ракета SpaceX запустила самый тяжелый коммерческий спутник связи на орбиту
Происшествия
ВСУ за час обстреляли Донецк шестью снарядами натовского калибра
Армия
Артиллерия группировки «Днепр» уничтожила командно-наблюдательный пункт диверсантов
Мир
Посол РФ заявил о желании в России перерабатывать кофе из Анголы
Мир
В Турции исключили отказ от системы all inclusive
Происшествия
На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
Происшествия
В Иркутской области водители дважды сбили выбежавшего на трассу ребенка

Деловая активность в Финляндии снизилась из-за отсутствия туристов из России

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Sasu Mäkinen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деловая активность на востоке Финляндии снизилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила телерадиокомпании Yle.

В материале сказано, что некоторые компании, особенно у юго-восточной границы Финляндии, почти полностью существовали за счет российских туристов. В других же бедственное положение наблюдается из-за урезания Евросоюзом финансирования.

Одним из последствий стала отмена строительства Восточной железной дороги. Так, на развитие участка дороги между Луумяки и Иматра было выделено €215 млн, однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне просто закрыла проект, сославшись на его бессмысленность.

Также в статье приводится история Кирсти Лайне, которая работала предпринимателем в сфере туризма. После начала спецоперации ее компания Saimaa Travel, которая совершала круизы в Выборг, объявила о банкротстве, так как больше не осуществляет рейсы в Россию, передает «Газета.ру».

Не пригодилось: зачем Финляндия заменила нейтральный статус членством в НАТО
Страна уже ощутила первые экономические и политические последствия

Ранее, 19 июля, Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года в качестве ответной меры на решение России от 6 июля о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Также МИД РФ сообщал, что Москва высылает девять финских дипломатов в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

30 мая МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023