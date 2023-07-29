Деловая активность в Финляндии снизилась из-за отсутствия туристов из России

Деловая активность на востоке Финляндии снизилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила телерадиокомпании Yle.

В материале сказано, что некоторые компании, особенно у юго-восточной границы Финляндии, почти полностью существовали за счет российских туристов. В других же бедственное положение наблюдается из-за урезания Евросоюзом финансирования.

Одним из последствий стала отмена строительства Восточной железной дороги. Так, на развитие участка дороги между Луумяки и Иматра было выделено €215 млн, однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне просто закрыла проект, сославшись на его бессмысленность.

Также в статье приводится история Кирсти Лайне, которая работала предпринимателем в сфере туризма. После начала спецоперации ее компания Saimaa Travel, которая совершала круизы в Выборг, объявила о банкротстве, так как больше не осуществляет рейсы в Россию, передает «Газета.ру».

Ранее, 19 июля, Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года в качестве ответной меры на решение России от 6 июля о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге.



Также МИД РФ сообщал, что Москва высылает девять финских дипломатов в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

30 мая МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.