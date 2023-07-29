Томпсон пообещал рубить и наказывать Дацика на ринге за самоуверенность
Британский боец ММА Оли Томпсон передал видеопослание своему сопернику из России Вячеславу Дацику, заверив, что накажет его на ринге за чрезмерную самоуверенность. Он ответил на намек Дацика разделаться с британцем в первых раундах и признался, что не может ручаться, на сколько раундов хватит сил у россиянина продержаться против британца.
«Через три недели возвращаюсь в Москву. Будем боксировать с Дациком. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я был в Москве, нокаутировал Алексея Олейника. Для российских зрителей это был шок, для меня нет. Очень уважаю Алексея, но я знаю, что мои навыки и сила позволяют победить. Что и произошло», — заявил Томпсон.
Он пообещал еще не раз вернуться в Россию за победой и дал характеристику своему сопернику на ринге.
«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит свое. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдет до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жестким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку!» — пообещал зрителям боя британец.
26 июля российский боец Вячеслав Дацик предупредил британца Оли Томпсона о том, что хочет быстро нокаутировать его во время боксерского поединка на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Он заявил, что постарается что-нибудь сломать у Томпсона и закончить бой в первом раунде.
Днем ранее, 25 июля, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.
Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России, профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.
Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.
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