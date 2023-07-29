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Томпсон пообещал рубить и наказывать Дацика на ринге за самоуверенность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Британский боец ММА Оли Томпсон передал видеопослание своему сопернику из России Вячеславу Дацику, заверив, что накажет его на ринге за чрезмерную самоуверенность. Он ответил на намек Дацика разделаться с британцем в первых раундах и признался, что не может ручаться, на сколько раундов хватит сил у россиянина продержаться против британца.

«Через три недели возвращаюсь в Москву. Будем боксировать с Дациком. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я был в Москве, нокаутировал Алексея Олейника. Для российских зрителей это был шок, для меня нет. Очень уважаю Алексея, но я знаю, что мои навыки и сила позволяют победить. Что и произошло», — заявил Томпсон.

Он пообещал еще не раз вернуться в Россию за победой и дал характеристику своему сопернику на ринге.

«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит свое. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдет до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жестким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку!» — пообещал зрителям боя британец.

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Чем запомнится очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

26 июля российский боец Вячеслав Дацик предупредил британца Оли Томпсона о том, что хочет быстро нокаутировать его во время боксерского поединка на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Он заявил, что постарается что-нибудь сломать у Томпсона и закончить бой в первом раунде.

Днем ранее, 25 июля, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России, профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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