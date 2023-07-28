В Белом доме высказались об ударах киевского режима по территории РФ

США в очередной раз заявили о негативном отношении к нанесению ударов по территории России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Белом доме в связи с обстрелом Таганрога 28 июля заверили, что Вашингтон не поощряет подобные действия.

«Мы очень ясно дали понять, что не поощряем и не способствуем ударам внутри России», — цитирует ТАСС координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

На вопрос о том, не является ли обстрел мирного города частью контрнаступления ВСУ, Кирби предложил обратиться к украинскому военному командованию и властям.

Белый дом неоднократно высказывался о своем неодобрении ударов Украины по территории РФ. В мае об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что США не позволяют Киеву совершать подобные удары. В апреле сам Кирби сообщал, что ни оружием, ни каким-либо иным способом Вашингтон не поощряет удары Украины за пределами своих границ.

28 июля в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам губернатора Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

По последним данным Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, число пострадавших при падении в Таганроге обломков сбитой российскими системами ПВО украинской ракеты достигло 16 человек. Из них 10 госпитализированы.

Минобороны РФ сообщили, что за атакой стоит киевский режим, средства ПВО перехватили ракету, упали обломки снаряда. Возбуждено уголовное дело о теракте. Позже было опубликовано видео падения обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою очередь, в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.