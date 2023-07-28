Российский «Орлан-10» в Сирии подвергся радиоэлектронному воздействию

Российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов 28 июля.

«27 июля в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления, после чего была осуществлена попытка подмены его навигационного поля», — рассказал он.

Операторы смогли безопасно вернуть беспилотник на базу.

Также замруководителя ЦПВС заявил, что утром 28 июля беспилотник MQ-9 международная коалиция во главе с США опасно сблизился с российским самолетом СУ-34. Это произошло в небе над сирийской провинцией Ракка.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, не допустили столкновения с беспилотником», — высказался Гуринов.

Днем раньше, 27 июля, ЦПВС сообщил о провокации «коалицией» США всех опасных ситуаций в небе над Сирией.

До этого, 26 июля, «коалиция» во главе с США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство в Сирии. Замруководителя ЦПВС заявил, что со стороны «международной антитеррористической коалиции» было зафиксировано за сутки десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации.

Перед этим, 25 июля, в ЦПВС сообщали, что воздушное пространство в районе Эт-Танф нарушили четыре пары истребителей F-16, пары истребителей Rafale и Typhoon «коалиции».