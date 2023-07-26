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Истребители коалиции США 14 раз нарушили воздушное пространство в Сирии

В Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с двумя истребителями РФ
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Международная коалиция во главе с США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство в Сирии. Об этом в среду, 26 июля, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, одной парой истребителей Rafale и двумя парами истребителей Typhoon коалиции», — сказал он.

Также на высоте 6,2 км в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России.

Кроме того, Гуринов добавил, что со стороны так называемой «международной антитеррористической коалиции» было зафиксировано за сутки десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Они связаны с полетами беспилотников, несогласованными с российской стороной.

Нарушения протоколов деконфликтации в Сирии международной коалицией происходят регулярно.

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Ранее, 25 июля, в ЦПВС сообщали, что международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Воздушное пространство в районе Эт-Танф нарушили четыре пары истребителей F-16, пары истребителей Rafale и Typhoon «коалиции».

До этого, 22 июля, беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии. Тогда же в районе Эт-Танф выявили восемь нарушений воздушного пространства.

18 июля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии.

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