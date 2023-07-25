БПЛА коалиции США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом 25 июля заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Они связаны с полетами беспилотников, несогласованными с российской стороной.

Воздушное пространство в районе Эт-Танф нарушили четыре пары истребителей F-16, пары истребителей Rafale и Typhoon «коалиции». В этом районе проходят международные воздушные трассы, уточнил Гуринов.

Нарушения протоколов деконфликтации в Сирии международной коалицией происходят регулярно.

Ранее, 22 июля, беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии. Тогда же в районе Эт-Танф выявили восемь нарушений воздушного пространства.

Также 18 июля беспилотники коалиции за сутки совершили над Сирией 14 несогласованных с российской стороной полетов.

В тот же день председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии.