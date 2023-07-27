ЦПВС сообщил о провокации коалицией США всех опасных ситуаций в небе над Сирией

Международная коалиция во главе с США является провокатором всех опасных ситуаций в воздушном пространстве в Сирии. Об этом в четверг, 27 июля, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Притом все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации коалиции, осуществляющей полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал он на брифинге.

Так, за 27 июля было зафиксировано со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Они связаны с полетами беспилотников, не согласованными с российской стороной.

Кроме того, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей Rafale и одной парой истребителей Typhoon коалиции.

Нарушения протоколов деконфликтации в Сирии международной коалицией происходят регулярно.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что международная коалиция во главе с США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство в Сирии. Кроме того, на высоте 6,2 км в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России.

До этого, 25 июля, в ЦПВС сообщали, что коалиция в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Воздушное пространство в районе Эт-Танф нарушили четыре пары истребителей F-16, пары истребителей Rafale и Typhoon коалиции.

18 июля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии.