Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
WhatsApp запустил функцию видеосообщений в кружках
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине
Мир
F-16 выводят на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов
Мир
Путин пожелал президенту Зимбабве успехов на предстоящих выборах в августе
Мир
Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Эритреи 28 июля
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Мир
В «Укрэнерго» рекомендовали украинцам запастись электрогенераторами перед зимой
Мир
Продажи кукол Barbie упали на 23% вопреки выходу одноименного фильма
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолет
Общество
Бастрыкину доложат о ходе следствия по нападению на полицейских в Бурятии
Происшествия
Пушилин сообщил о семи пострадавших в результате обстрела ВСУ Донецка за сутки

ЦПВС сообщил о провокации коалицией США всех опасных ситуаций в небе над Сирией

ЦПВС: все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует авиация коалиции
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная коалиция во главе с США является провокатором всех опасных ситуаций в воздушном пространстве в Сирии. Об этом в четверг, 27 июля, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Притом все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации коалиции, осуществляющей полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал он на брифинге.

Так, за 27 июля было зафиксировано со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Они связаны с полетами беспилотников, не согласованными с российской стороной.

Кроме того, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей Rafale и одной парой истребителей Typhoon коалиции.

Нарушения протоколов деконфликтации в Сирии международной коалицией происходят регулярно.

Стратегия неизменна: американцы вновь усиливаются в Сирии
Для чего Вашингтон наращивает численность гарнизона и перегруппировывает лояльные силы

Ранее, 26 июля, сообщалось, что международная коалиция во главе с США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство в Сирии. Кроме того, на высоте 6,2 км в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России.

До этого, 25 июля, в ЦПВС сообщали, что коалиция в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Воздушное пространство в районе Эт-Танф нарушили четыре пары истребителей F-16, пары истребителей Rafale и Typhoon коалиции.

18 июля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023