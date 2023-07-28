Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в РФ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в пятницу, 28 июля, заявил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

«Лимит определяет Миниcтерcтво cпорта, не РФС <…> Если такой договор будет подписан, то да, представители этих стран не будут считаться легионерами Росси», — сказал Митрофанов во время сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России» на саммите Россия – Африка.

По словам генсекретаря, существуют исключения, когда РФ заключает соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Оно имеет место в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в рамках которого футболисты из Белоруссии не считаются легионерами.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Ранее, 22 мая, Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2024 года.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.