Реклама
Прямой эфир
Мир
В горах Киргизии пропала группа из российских и литовского альпинистов
Происшествия
Минобороны РФ назвало терактом киевского режима взрыв в Таганроге
Мир
Премьер Венгрии Орбан заявил о финансовом долге Евросоюза перед его страной
Мир
Обломки потерпевшего крушение 2 тыс. лет назад судна с амфорами найдены в Италии
Мир
Мурашко заявил о проработке вопроса об открытии филиалов медвузов в Африке
Мир
В МИД РФ сообщили о переносе посольства в Судане из-за боестолкновений
Спорт
Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
Спорт
Пловец из КНР побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на ЧМ в Японии
Мир
Трамп продолжит борьбу за пост президента США в случае обвинительного приговора
Общество
Захарова заявила о праве РФ на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога
Политика
Лавров на саммите в Санкт-Петербурге встретился с главами МИД 31 страны Африки
Экономика
Экономист спрогнозировал курс валют в августе
Происшествия
Минобороны РФ сообщило о повторной атаке ВСУ в районе Азова

Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в РФ

Глава РСФ: футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в пятницу, 28 июля, заявил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

«Лимит определяет Миниcтерcтво cпорта, не РФС <…> Если такой договор будет подписан, то да, представители этих стран не будут считаться легионерами Росси», — сказал Митрофанов во время сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России» на саммите Россия – Африка.

По словам генсекретаря, существуют исключения, когда РФ заключает соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Оно имеет место в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в рамках которого футболисты из Белоруссии не считаются легионерами.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

БРИКС-криг: что нужно знать о союзе пяти государств
Расширение этого объединения может принести всем его участникам много экономических и политических выгод

Ранее, 22 мая, Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2024 года.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023