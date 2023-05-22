Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил о не готовности НАТО принять Украину из-за риска конфликта с РФ
Спорт
ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами
Мир
В США назвали место базирования F-16 после передачи Киеву
Туризм
В Российском союзе туриндустрии рассказали о спросе на туры в Грузию
Мир
Министр обороны Венгрии заявил об истощении стратегических запасов вооружения в Европе
Мир
Протасевич заявил о желании остаться в Белоруссии
Мир
Глава МИД Нидерландов анонсировал обучение пилотов Украины на F-16
Авто
Производитель шин Continental официально продал российские активы
Мир
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Мир
WSJ назвала возможных будущих гарантов безопасности Украины
Мир
В Нью-Йорке совершено нападение на «Турецкий дом»
Экономика
Российские ритейлеры заменят H&M и Inditex в аренде площадей в ТЦ

ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими и украинскими клубами. Об этом организация сообщила 22 мая на своем сайте.

«В целях защиты легионеров и тренеров, покинувших территорию Украины или России и не желающих возвращаться в связи с обстоятельствами, они будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Для приостановки контракта клубы необходимо должным образом уведомить об этом в письменной форме до 1 июля 2023 года.

Сказка для тройки: ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» борются за медали РПЛ
После чемпионства «Зенита» интрига осталась в распределении второго и третьего мест, а также в борьбе за выживание

Ранее, 7 марта 2022 года, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. Позднее, 21 июня, организация разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз (РФС) выразил несогласие с данным решением.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023