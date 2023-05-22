ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими и украинскими клубами. Об этом организация сообщила 22 мая на своем сайте.

«В целях защиты легионеров и тренеров, покинувших территорию Украины или России и не желающих возвращаться в связи с обстоятельствами, они будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Для приостановки контракта клубы необходимо должным образом уведомить об этом в письменной форме до 1 июля 2023 года.

Ранее, 7 марта 2022 года, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. Позднее, 21 июня, организация разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз (РФС) выразил несогласие с данным решением.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.