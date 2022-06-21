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РФС не согласен с решением ФИФА о контрактах иностранных игроков в клубах РФ
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РФС не согласен с решением ФИФА о контрактах иностранных игроков в клубах РФ

ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский футбольный союз (РФС) не согласен с решением Международной федерации футбола (ФИФА) о продлении разрешения на приостановку контрактов с российскими клубами для иностранных игроков до 2023 года. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила служба коммуникаций РФС.

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«РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года», — приводит слова службы газета «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами иностранным игрокам и тренерам до 30 июня 2023 года.

Согласно решению, если клубы, входящие в РФС или Украинскую футбольную ассоциацию, не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие контрактов со своими клубами.

«Эти меры дают игрокам и тренерам возможность тренировать, играть и получать зарплату, защищают украинские клубы и облегчают отъезд иностранных игроков и тренеров из России», — говорится в сообщении на сайте ФИФА.

ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать соглашения с российскими клубами в одностороннем порядке 7 марта. Отмечалось, что игроки и тренеры могут стать свободными агентами лишь на период до 30 июня и уйти в новую команду, а затем должны будут вернуться в клубы, с которыми они связаны контрактами.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине. В РФС выразили несогласие с решением и заявили, что оно носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

Данные решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Россией с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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