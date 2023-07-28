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В МИД РФ сообщили о переносе посольства в Судане из-за боестолкновений

МИД: РФ перенесла посольство в Судане из столицы в другой город из-за боестолкновений
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Фото: Посольство РФ в Судане
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В связи с продолжающимися боестолкновениями Россия перевела свое посольство из столицы Судана, города Хартум, в город Порт-Судан, сообщил в пятницу, 28 июля, российский МИД на своем сайте.

Порт-Судан находится на расстоянии 850 км от столицы, к временному диппредставительству сотрудники посольства добирались сухопутным путем.

«Переезд, который занял около суток, прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом», — уточнили в МИДе.

Во время переезда российскую автоколонну сопровождала охрана. Операция по переводу дипмиссии в Порт-Судан осуществлялась в координации с властями республики.

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В мае армия Судана и силы оперативного реагирования подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней. Однако через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

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