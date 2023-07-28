Владельцы попавших под обстрел ВСУ участков смогут арендовать другие без торгов
Владельцы попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) участков смогут арендовать другие. Отмечается, что выполнить процедуру возможно без торгов. Соответствующее постановление уже подписали в правительстве, сообщает телеканал «Известия». Однако есть ряд важных условий: так, например, утраченный и выдаваемый участки должны находиться в одном регионе. Площадь двух территорий должна быть примерно одинаковой, допустима разница в 15%. Земля будет предоставляться бизнесменам на срок до 10 лет. В период до года плата за аренду будет составлять 1 рубль.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.